Флис и фетр в рукоделии

Флис и фетр — история

Флис и фетр — два величайших материала, которые обладают поистине удивительными качествами. Они имеют отличный внешний вид, превосходно поддаются обработке и вполне доступны по стоимости.

Оба материала первоначально были изобретены для производства одежды. Однако потом спектр их применения значительно расширился. Они стали активно использоваться в рукоделии. Флис появился в 70-х годах XX века в США. Одна американская компания, производящая спортивную одежду, решила изобрести ткань. Ткань должна была сохранять тепло, иметь минимальный вес и не намокать от влаги. Идея увенчалась успехом: миру был представлен флис. Помимо практичности, у него была ещё одна особая характеристика — приятная, пушистая поверхность.

Фетр был изобретён значительно раньше. Уже в XVI веке из него делали шляпы, камзолы и кафтаны. В те далёкие времена материал изготавливали ещё из шерсти. А вот искусственный фетр также появился только в XX столетии. Благодаря дешёвому сырью он стал доступнее и значительно популярнее.





Главным преимуществом рассматриваемых тканей является их практичность. Благодаря своему составу они очень удобны при кройке и шитье. Основу обоих составляет полиэстер. Его волокна, соединенные с другими синтетическими элементами, создают плотную структуру ткани. Именно благодаря ей полотно можно разрезать в любом направлении, не опасаясь, что оно начнёт «распускаться». Тот, кто работал с ткаными материалами — хлопком, льном, бязью, прекрасно знакомы с проблемой «непослушных нитей». При любом неосторожном разрезе ткань начинает «сыпаться». С флисом и фетром такого не произойдёт. Они имеют совершенно иную структуру и не подвержены «распусканию».

Отдельного внимания заслуживает эстетические характеристики. Выглядят материалы просто превосходно:

эффектно смотрится сама фактура (у флисовых тканей — мягкая и пушистая, у фетровых — плотная и ровная),

радует глаз разнообразие расцветок и орнаментов. Что немаловажно, ткани не красятся и не линяют со временем.

Виды и свойства тканей

Современная индустрия дарит нам несколько десятков разновидностей фетра и флиса. И у каждого из них — та или иная особенность. Флисовые материалы подразделяются на категории в зависимости от веса и плотности. Так, существуют ткани тонкие, иначе микрофлис, (вес 100 г/кв.м.), среднеплотные (вес 200 г/кв.м.), суперплотные (свыше 300 г/кв.м.). Последний вид реже всего применяется в рукоделии.

Фетр классифицируют в зависимости от сырья, из которого он сделан. Существует чистошерстяной, частично шерстяной, акриловый, вискозовый фетр, а также фетр из полиэстера. Самые выгодные и практичные варианты — это ткани на основе вискозы и полиэстера.

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Флис и фетр в рукоделии

Что можно делать с этими превосходными материалами в хэндмэйде? Практически всё. Их можно использовать при изготовлении тряпичных кукол, развивающих и мягких игрушек, украшений, сумок, кошельков, чехлов для телефонов и многого другого.





Материалы с одинаковой частотой применяются и как основа для изделия, и как декор. Из флиса можно делать отличных зайцев, медведей, кошечек и других мягких зверюшек. А фетр подойдёт для изготовления шкатулок, визитниц или даже цветочных горшков. Шикарно выглядят из этих тканей аксессуары и одежда для кукол. Всевозможные жилеточки, брючки и платьица из данных материалов особенно элегантны. Очень оригинально смотрятся фетровые броши, браслеты, колье и серьги. Любая модница обрадуется такому подарку. Обычно на фетровую основу наклеиваются бусинки, стразы, кусочки шёлка, кружева или меха и даже фотоизображения. При работе с материалом достаточно активно используется техника аппликации. С её помощью можно преобразить и обычную одежду. Например, простая белая или цветная майка легко превратиться в дизайнерскую вещь.